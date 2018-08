Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, a Noto tre giorni di festa con super ospiti

È considerato uno degli eventi più glamour e social dell’anno. È il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze tra la 31enne imprenditrice e fashion blogger e il 28enne rapper si celebreranno domani, sabato primo settembre, in Sicilia, a Noto, davanti a circa 150 invitati tra amici e familiari nel mezzo di una tre giorni di festa con la presenza di decine di vip. La lista degli ospiti è top secret ma ad abbracciare Ferragni e Fedez nel loro giorno più atteso ci sarà certamente anche un nutrito gruppo di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport.

Il matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, una festa con super ospiti

Il primo degli ospiti è certamente Leone, il figlio della coppia nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles. Non potranno mancare le due sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, e la signora Luciana, la nonna di Fedez che spesso diventa protagonista delle storie del nipote raccontate via social. Tra gli amici degli sposi ci saranno lo youtuber Luis Sal, la fashion blogger Chiara Blasi, la modella Bianca Balti, il make up artist Manuele Mameli, la designer influencer Gilda Ambrosio, la cantante Dua Lipa, il dj Martin Garrix, il musicista e giudice di X-Factor Manuel Agnelli. Altri protagonisti del programma di Sky che saranno presenti al matrimonio sono Mika e Mara Maionchi. Si parla poi di grandi assenti, come Fabio Rovazzi, che di recente si è detto pubblicamente dispiaciuto per la fine della sua amicizia con Fedez. Per quanto riguarda infine gli sportivi hanno lasciato intendere che ci saranno sia Bebe Vio che la coppia Ilary Blasy–Francesco Totti. La schermitrice ha mostrato sui social l’invito ricevuto da Ferragni e Fedez. La conduttrice tv e il calciatore, avevano chiesto esplicitamente di essere invitati e sono stati accontentati con una storia via Instagram.

La location

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno con il rito civile, cui seguirà una festa in un casale del 1800: Dimora delle Balze, nella campagna di Noto. I festeggiamenti dureranno tre giorni, con inizio venerdì sera, con un party a Palazzo Nicolaci. Facile prevedere che sarà raccontato e seguito da centinaia di migliaia di utenti in Rete. I due sposi, due animali dei social, al centro di un impero di 19 milioni di follower, hanno deciso di non impedire a nessuno di condividere sulle proprie pagine le immagini del matrimonio. «Vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono», hanno fatto sapere. Facile immaginare anche quale sarà l’hashtag più utilizzato per l’evento: #TheFerragnez, già lanciato, proprio dalla Ferragni.

La vigilia

Anche le ultime ore prima delle nozze sono vissute dai due futuri sposi da star dei social. Fedez ha organizzato un pigiama party nella casa milanese, nel quartiere di CiyLife, dove la coppia abita. Ha trascorso qualche ora in compagnia del suo staff prima di partire per la Sicilia. «Questo è il pigiama party ufficiale prima delle nozze», ha annunciato il cantante su Instagram riprendendo gli amici che giocano a ping pong sul tavolo del soggiorno, per l’occasione munito di rete. «Ciao amore, non preoccuparti, qui a casa va tutto alla grande», ha poi scherzato ancora sul social delle foto taggando la compagna. Dalla Sicilia non è tardata ad arrivare la pronta risposta con un’ironica minaccia: «Ti ammazzo anche per questo».

Il rapper è partito verso la Sicilia con un volo speciale Alitalia, sponsor dell’evento, dall’aeroporto di Milano Linate. Il cantante è arrivato allo scalo a bordo di una limousine, è stato poi accolto, prima di salire sull’aereo, da una bambola gigante della Ferragni, che lo ha accompagnato in pullman e fino alle scalette. L’aereo Alitalia era completamente dedicato a Fedez e Ferragni. La scritta ‘Ferragnez’ è comparsa perfino sul tappeto e a bordo, su biglietti e coprisedili. Anche sulla camicia del rapper.

