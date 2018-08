Stupra turista danese a Rimini: in passato, denunciato per altre tre violenze sessuali

L’ennesimo caso di cronaca che poteva essere evitato e che ha come vittima una giovane donna in vacanza nel nostro Paese. Un uomo di 37 anni, un venditore ambulante originario del Bangladesh, è stato arrestato in meno di 24 ore a Rimini, con l’accusa di aver stuprato una turista danese, nella notte di domenica 26 agosto. Nella giornata successiva i carabinieri lo hanno individuato e lo hanno fermato.

Stupra turista danese, era stato già denunciato tre volte per violenza sessuale

L’episodio si sarebbe potuto evitare perché in passato il 37enne era stato raggiunto da altre tre denunce per violenza sessuale, una di queste nei confronti di una minorenne. Il fermo è avvenuto lunedì scorso, mentre la misura cautelare è stata convalidata oggi dal giudice per le indagini preliminari.

Si tratta del secondo episodio verificatosi nella cittadina della riviera romagnola, in questi giorni meta turistica per eccellenza: soltanto qualche giorno fa sono stati denunciati per lo stesso motivo due allievi agenti della polizia originari di Brescia. I due si erano giustificati sostenendo che la vittima, una 19enne tedesca, fosse consenziente.

[FOTO DI REPERTORIO: Due carabinieri effettuano un sopralluogo sulla spiaggia libera di Rimini in cui nella notte è stata commessa una violenza sessuale. Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e stupro, Rimini, 31 AGOSTO 2017.

ANSAMANUEL MIGLIORINI ADRIAPRESS]