Il grillino Lo Cicero al fianco di Elisa Isoardi alla «La prova del cuoco»: è polemica

Il pranzo è pronto, la tavola è apparecchiata e la polemica è servita. La scelta della «spalla» di Elisa Isoardi alla conduzione de La Prova del Cuoco, in onda su Rai1, non poteva che provocare un forte risentimento. Al fianco della fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, infatti, ci sarà l’ex rugbista Andrea Lo Cicero. Il 42enne siciliano, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, ha fatto il giro di diverse trasmissioni televisive, ma si fa ricordare soprattutto per il suo allontanamento dalla Giunta Raggi a Roma, dove doveva ricoprire il ruolo di Assessore allo Sport prima dell’addio – non privo di rancori – per frasi omofobe e razziste.

Già la «promozione» di Elisa Isoardi – dopo l’addio della storia presentatrice del format, Antonella Clerici – alla conduzione di una delle trasmissioni più seguite sulla televisione pubblica aveva lasciato aperto lo spiraglio a malumori. Ora, l’arrivo di Andrea Lo Cicero ha fatto deflagrare la situazione. Il suo passato a sostegno del Movimento 5 Stelle, con tanto di annunci in campagna elettorale fatti da Virginia Raggi che lo aveva indicato come membro sicuro di un posto nella Giunta capitolina, non è l’oggetto principale delle contestazioni.

Lo Cicero Isoardi, la coppia gialloverde alla guida de La Prova del Cuoco

La conduzione in salsa gialloverde viene superata dalle polemiche attorno al suo addio forzato – prima di scendere in campo – all’assessorato allo sport del comune di Roma. L’ex pilone della Nazionale, infatti, venne messo da parte a causa delle sue dichiarazioni omofobe e razziste: dal più classico «zingari di merda» fino ai «frocetti» che usano protezioni per giocare a rugby.

Lo Cicero Isoardi, la Rai cacciò Bigazzi per una ricetta a base di gatto

Un repertorio che non è passato inosservato – come messo in luce dal deputato Pd Michele Anzaldi, e membro della Commissione di Vigilanza della televisione pubblica – e non può che tornare alla ribalta ora che la Rai ha ufficializzato la sua presenza come ospite fisso al fianco di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. La stessa Rai che nel 2010 sospese l’allora ospite fisso della trasmissione condotta da Antonella Clerici, Giuseppe Bigazzi, per aver proposto una ricetta a base di gatto.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)