Bonucci ha chiesto scusa ai tifosi della Juventus | VIDEO

Leonardo Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus dopo il primo match casalingo della stagione allo Stadium contro la Lazio. Al termine della partita vinta per 2-0 grazie alle reti di Miralem Pjanic e di Mario Mandzukic, il difensore della Juventus – che l’anno scorso era passato al Milan, salvo fare ritorno a Torino dopo meno di 12 mesi – si è recato con i compagni di squadra sotto la curva occupata dai propri supporter.

Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juve, il video da Corriere Tv

Nelle immagini, riprese da un tifoso – che stanno facendo il giro dei social network in queste ultime ore – si vede chiaramente il difensore viterbese fare più volte il gesto della richiesta delle scuse, con le mani giunte più volte, quasi come una preghiera laica. A giudicare dagli applausi che gli sono stati riservati, i tifosi della Juventus sembrano aver dimenticato il «tradimento» consumato un anno fa, quando – in polemica con l’allenatore Massimiliano Allegri e con parte della società – Bonucci era andato via sbattendo la porta.

Bonucci chiede scusa, era diventato bersaglio di critiche

Lo stesso Bonucci era stato bersaglio di critiche nei match disputati dal Milan contro la Juventus e aveva fatto discutere la sua esultanza polemica quando, dopo un gol segnato proprio ai bianconeri, aveva mimato il classico gesto di sciacquarsi la bocca.

A inizio stagione, Bonucci non aveva chiesto direttamente il perdono dei propri supporter, sostenendo che avrebbe parlato il campo al posto suo. Ma dopo sole due giornate, il difensore centrale non ha resistito alla tentazione di fare il primo passo per farsi perdonare dai propri tifosi che, al suo ritorno, lo avevano accolto con freddezza.