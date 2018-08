L’ex delle Spice Girls Melanie B vuole sconfiggere la dipendenza da droghe e sesso

Era una delle punte di diamante delle Spice Girls, Melanie B – conosciuta dai fan anche con il diminutivo di Mel B -. Ora, invece, si trova a combattere contro la dipendenza da droghe e dal sesso. L’annuncio arriva alla vigilia dell’attesissima reunion della band che, negli anni Novanta, aveva fatto impazzire gli adolescenti, prima di sciogliersi e terminare la propria avventura per alcuni dissidi interni e per alcuni motivi di opportunità personale. All’appello mancherà solo Victoria Beckham, la compagna dell’ex calciatore, che ha deciso di non partecipare al tour del 2019.

Melanie B, l’intenzione di andare in riabilitazione

Melanie B, quindi, ha deciso di partecipare alla nuova avventura in una veste completamente rinnovata, facendo i conti anche con i propri seri problemi personali. La dipendenza da droga e da sesso si è sviluppata, in base alle dichiarazioni della cantante, dopo la separazione traumatica dal compagno Stephen Belafonte. I sei mesi seguiti all’evento sono stati molto difficili da affrontare e Melanie B ha ammesso di aver fatto delle scelte sbagliate per aggirare l’ostacolo.

La lunga intervista rilasciata al tabloid britannico The Sun è stata una vera e propria confidenza. Melanie B ha affermato di voler dare una «versione migliore» di sé e che, all’età di 43 anni, aveva ormai raggiunto quello che lei stessa ha definito un punto critico. «A volte è troppo difficile far fronte a tutte le emozioni che provo. Ma il problema non sono mai stati il sesso e l’alcol – ha affermato Mel B – è quello che sta sotto di essi».

Melanie B, la sua vita sregolata prima della riabilitazione

Nei mesi scorsi, l’artista – che è stata anche giudice di America’s Got Talent – era stata accusata, anche da persone molto vicine a lei, di condurre una vita sregolata, in preda alle sostanze stupefacenti e al sesso sfrenato, spesso consumato anche con tre uomini diversi nello stesso giorno. In più, Melanie B ha dovuto fronteggiare una difficile causa per l’affidamento della figlia di 11 anni, passata all’ex compagno, per la quale dovrà versare 5mila dollari al mese di mantenimento e 15mila dollari al mese per gli alimenti.

Ora, però, la cantante ha deciso di ricominciare e di affidarsi alla riabilitazione. Nei giorni scorsi, un annuncio simile era stato fatto dall’altra famosa cantante Demi Lovato che, sui social network, aveva raccontato il suo difficile percorso sulla strada della riabilitazione.

