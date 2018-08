Papa Francesco è in Irlanda, a Dublino vengono proiettate le immagine delle vittime di abusi

Il viaggio di sabato 25 agosto di papa Francesco in Irlanda rappresenta una delle sfide più difficili per il pontefice. Lo scandalo degli abusi sessuali su minori da parte di prete ha scatenato un profondo senso d’indignazione nella popolazione irlandese, fiera delle sue origini cristiane ma, oggi, con meno certezze da portarsi dietro.

A Dublino, sulla facciata del General Post Office, sono state proiettate le immagine di alcune delle vittime di questi abusi, accompagnate dalle scritte Love, Justice e Truth. Si stima che tra il 1940 e il 1980 nel Paese siano stati registrati più di 2.500 casi di violenze.

Il Papa, una volta atterrato in Irlanda, ha dichiarato: “Il fallimento dei responsabili della Chiesa nell’affrontare adeguatamente questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. Io stesso condivido questi sentimenti”.

Il Papa firma il libro d’onore nel palazzo presidenziale:

With gratitude for the warm welcome I have reveived, I assure you and the people of Irland of my prayers that Almighty God may guide and protect you all.

