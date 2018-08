«Salvini, sei uno str****»: il delicatissimo tweet di Miccichè, capo di FI in Sicilia

«Matteo Salvini, sei uno stronzo». Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, non usa mezze misure per attaccare il leader della Lega e ministro dell’Interno per la sua linea dura nella vicenda dei migranti bloccati nel porto di Catania a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera. In un tweet duro l’esponente del centrodestra ha scritto: «Salvini, non agisci così perché intollerante o razzista. Perché nel lasciare 150 persone per tre giorni in balia di malattie e stenti su una nave non c’entra niente la razza o la diversità, c’entra l’essere disumani, sadici. E per cosa poi, per prendere 100 voti in più? Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo».

Il tweet di Miccichè contro Salvini

Le espressioni forti del presidente dell’Ars hanno prontamente scatenato razioni. Il deputato all’Ars della Lega Tony Rizzotto che si è detto «profondamente dispiaciuto e fortemente deluso dalle parole usate da Miccichè nei confronti del Vice Premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini per una posizione che il Presidente dell’Ars può anche non condividere, ma che – ha osservato – è frutto di una scelta politica del Governo nazionale volta a sensibilizzare gli stati dell’Ue affinché collaborino con l’Italia nella gestione del problema dell’immigrazione».

Non si sono fatti attendere anche i commenti degli utenti di Twitter, con altre parole volgari o insulti. Al messaggio di Micciché qualcuno ha risposto: «Detto da un lurido parassita come lei è un complimento». «E invece il tuo leader Salvini che non ha lavorato manco mezza giornata in vita sua come lo chiamiamo?», è stata una replica.

