Jesolo, una ragazzina di 15 anni è stata violentata in spiaggia

Una ragazza di 15 anni è stata violentata in spiaggia, dopo essere stata attirata fuori da un locale dal suo aggressore. È quanto accaduto mercoledì notte a Jesolo, nota località balneare in provincia di Venezia, e raccontato oggi dal Corriere della Sera (articolo di Giacomo Costa). L’adolescente è stata adescata e poi violentata da un giovane straniero, che l’avrebbe prima convinta a lasciare la sua compagnia di amici per restare un po’ da soli e avere una conversazione più intima e poi avrebbe approfittato di lei tra sdraio e ombrelloni.

Jesolo, ragazzina 15enne violentata in spiaggia dopo essere stata attirata fuori da un locale

Sono molti gli aspetti da chiarire sulla vicenda. Ora a indagare per far luce sull’accaduto sono gli uomini della Polizia di Stato, che hanno soccorso la minorenne e sta cercando di individuare l’autore della violenza. La quindicenne, residente in Friuli Venezia Giulia, si trovava in vacanza con la famiglia in un’altra località del litorale. La ragazzina – come ricostruisce il Corriere della Sera – si è avvicinata al suo aggressore nel cuore della movida di Jesolo. Si trovava insieme a quattro amici in un locale di piazza Mazzini, in una zona molto viva di notte. Ma a differenza degli altri non è rimasta molto tempo all’interno. Quando è stata avvicinata dal ragazzo, lei lo ha seguito. I due sono andati sull’arenile, e nessuno li ha più visti. Solo a fine serata, quando era ormai giunto il momento di rientrare, gli amici si sono preoccupati dell’assenza dell’adolescente, non avendo più avuto sue notizie. Nel locale la ragazzina non c’era. L’hanno trovata in spiaggia, guidati da pianti e grida. Poi è partita la chiamata al 113, e la corsa in ospedale. La Polizia si è poi messa sulle tracce dell’aggressore. La 15enne ha raccontato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da quel ragazzo conosciuto da poco. Non è chiaro se sia stata avvicinata al locale di Jesolo o anche in precedenza, nel corso della vacanza.

(Foto di copertina da archivio Ansa: spiaggia di Jesolo)