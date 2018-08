Un’estate di fuoco per Luigi Di Maio, dentro e fuori dalla Camera. Il vicepremier negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione anche della stampa scandalistica, per via delle sue vicende d’amore. Dopo la separazione da Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S, e dalla giovane Giovanna Melodia, adesso spunta una nuova fiamma, come riporta in esclusiva il settimanale “Oggi”

Luigi Di Maio, a bordo della barca con una nuova amica

Mora, sorridente, visibilmente in grande sintonia. La nuova amica di Luigi Di Maio sembra spassarsela mentre chiacchiera con il vicepremier a bordo di una barca al largo dell’Isola di Capri. Le foto del neo-single sono state pubblicate dal settimanale «Oggi» in edicola dal 23 agosto. Come aveva riferito ‘Il Mattino’ pochi giorni fa,Di Maio si trova a Capri con alcuni amici. Avvistato al ristorante Verginiello in camicia bianca e vestito sportivo, non si era sottratto a saluti e selfie con i suoi elettori, mentre era al tavolo con un gruppo di sei uomini e due ragazze – chissà se una è proprio la mora delle foto.

LUIGINO DI MAIO VIENE BECCATO IN BARCA A CAPRI DA 'OGGI' IN COMPAGNIA DI UNA NUOVA RAGAZZA https://t.co/4fxl6sVa3G pic.twitter.com/mYE049QLPX — Dagospia (@_DAGOSPIA_) August 22, 2018

Luigi Di Maio, dieci ragazze per me

Luigi aveva messo la parola fine alla sua relazione con la compagna storica Silvia Virgulti, anche lei parte del Movimento 5 Stelle nel ruolo di esperta della comunicazione. Una storia lunga 4 anni, finita lasciandosi « liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell’altra persona» come aveva detto Luigi stesso. Poi, il flirt con l’avvocato e consigliere comunale pentastellato di Alcamo Giovanna Melodia, finito in un batter d’occhio ai primi di giugno «nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese – aveva dichiarato l’ex fidanzata del leader grillino sempre a Oggi – Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti». Secondo alcune indiscrezioni, un ruolo l’avrebbe avuto proprio l’ex di dieci anni più grande: Luigi e la Virgulti erano stati paparazzati insieme più di una volta. E adesso, spunta un nuovo volto sorridente. Non si conosce ancora il nome della giovane donna visibilmente vittima del fascino del vicepremier, ma probabilmente salterà fuori molto presto. Luigi, ma che gli fai alle donne?

