Asia Argento si difende: «Mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett»

«Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di «una persecuzione». «Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo», ha aggiunto l’attrice.

ASIA ARGENTO NEGA MA LA CONTEA DI LOS ANGELES VUOLE APPROFONDIRE

Intanto l’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles era al corrente dell’incontro sessuale del 2013 di cui sarebbero stati protagonisti l’attrice italiana Asia Argento e l’ex attore bambino Jimmy Bennett, all’epoca al di sotto dell’età del consenso per lo stato della California. Lo ha reso noto in un comunicato il capitano Darren Harris. Harris ha detto che il suo ufficio non ha ancora «localizzato alcun rapporto di polizia relativo alla presunta attività criminale», ma ha confermato che la polizia sta cercando entrare in contatto con Bennett e i suoi rappresentanti per documentare eventuali reati.

Il comunicato del talent show in cui Asia è giurata, X Factor, ha annunciato che se le accuse mosse nelle ultime ore verso l’attrice, e nuovo giudice della trasmissione, verranno confermate allora sarà la produzione stessa ad allontanarla.