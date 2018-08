Civita: il torrente Raganello si ingrossa e uccide 5 persone

Sarebbero cinque, secondo la protezione civile nazionale, i morti provocati dall’ondata del torrente Raganello a Civita. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata ed il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Nei pressi del paese in provincia di Cosenza, a monte del cosiddetto “Ponte del Diavolo”, è avvenuto lo straripamento che ha travolto un folto gruppo di escursionisti. I soccorritori parlano di un gruppo di 11 persone messe in salvo, tra cui anche dei minori. Ma altre persone, in numero al momento non precisato, sarebbero disperse. Sul posto sta operando anche un elicottero. In tutta la provincia cosentina, le condizioni meteo sono migliorate in serata dopo ore di pioggia e vento.

(Una immagine delle Gole del Raganello tratta da Wikipedia. Sarebbero due le persone morte e ci sarebbero dei dispersi, nelle gole del Raganello a Civita, dove il torrente ingrossato dalle piogge delle ultime ore ha sorpreso un gruppo di escursionisti che si trovavano nella zona, Cosenza 20 agosto 2018. ANSA/WIKIPEDIA)