Non si fermano le operazioni di ricerca il 16 agosto a Genova. Il crollo del ponte Morandi ha causato fino a questo momento 39 vittime e 16 feriti, alcuni di loro (9) in gravi condizioni. Inoltre, le case che si trovano al di sotto del viadotto, in via via Porro, via Fillak e via Della Pietra, sono state evacuate: il numero degli sfollati è salito a 664. Intanto, mentre Autostrade spa e il governo litigano sull’annunciato ritiro della concessione (che ha provocato il crollo in borsa di Atlantia, la società che controlla Autostrade), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si trovano in prefettura a Genova.

Genova, seconda notte e terzo giorno di ricerche

Per la seconda notte consecutiva, i lavori dei vigili del Fuoco – che lavorano incessantemente e senza sosta – si stanno concentrando sotto le macerie del pilastro che sosteneva il ponte nella zona dello snodo ferroviario, sull’argine sinistro del fiume Polcevera. Le squadre Usar e cinofile aspettano che le gru rimuovano le macerie prima di verificare la presenza di ulteriori cadaveri. Al momento, mancano all’appello ancora diversi dispersi e si teme che il bilancio possa aggravarsi di ora in ora.

Intanto è stato identificato un altro ferito grave all’ospedale San Martino di Genova: si tratta di Marian Rosca, di 36 anni. L’uomo ha un doppio trauma – uno cranico e uno toracico – e si sta sottoponendo alle cure del caso.

Genova, la replica di Matteo Renzi alle accuse del Movimento 5 Stelle

«Chi come Luigi Di Maio dice che il mio Governo ha preso i soldi da Benetton o Autostrade è tecnicamente parlando un bugiardo – ha scritto su Facebook l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, rispondendo alle polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle -. Se lo dice per motivi politici invece è uno sciacallo. In entrambi i casi la verità è più forte delle chiacchiere: il mio Governo non ha preso un centesimo da questi signori, che non hanno pagato la mia campagna elettorale, né quella del PD, né la Leopolda. Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del Vicepresidente del Consiglio».

Genova, iniziative solidali come quella dei tifosi del Genoa

Intanto, partono le prime iniziative di solidarietà. I tifosi del Genoa, ad esempio, hanno annunciato che salteranno la prima trasferta del campionato – quella in programma a San Siro per la gara contro il Milan – proprio in onore e in memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi.

«Dopo l’ennesima catastrofe che ci ha colpito – hanno scritto in un comunicato – piangiamo chi non c’è più e ci preoccupiamo per chi non ha più una casa e per le conseguenze del prossimo futuro su una città che vive da lustri difficoltà importanti. E riteniamo che questo venga prima di una partita di calcio».

Sul palazzo Ducale di Genova, intanto, la bandiera della città innalzata sulla torre Grimaldina è stata sistemata a mezz’asta, in segno di lutto per le vittime del crollo del ponte Morandi.

FOTO: ANSA/FLAVIO LO SCALZO