Lockdown a Parliament Square. Una vettura si è schiantata questa mattina contro le inferriate del cortile che separa la strada da Westminster, la sede del Parlamento britannico. Dozzine di veicoli di emergenza delle forze dell’ordine sono stati visti girare intorno proprio a Parliament Square, con i passanti che sono stati costretti a stare alla larga dell’area. Sono state due le persone ferite e la polizia ha arrestato il responsabile, sospettato di terrorismo.

Auto contro Westminster, cosa sta succedendo a Londra

Sequenze drammatiche, che arrivano dalla televisione britannica, mostrano poliziotti armati di fucili puntati all’interno dell’auto color grigio argento, dopo che questa mattina si è schiantata contro le barriere nere che circondano il Parlamento. Sono stati anche visti ufficiali in uniforme allontanarsi dalla zona, con la scena dell’episodio risulta completamente bloccata e isolata.

Auto contro Westminster, il precedente drammatico

L’incidente arriva poco più di un anno dopo rispetto a un altro evento drammatico, di matrice jihadista, che colpì Londra: il terrorista Khalid Masood guidò contro i pedoni e speronò con il proprio furgone le porte del Parlamento in un attacco terroristico. Il jihadista, in quella circostanza, uccise cinque persone tra cui il poliziotto di Westminster, Keith Palmer, prima di essere a sua volta neutralizzato a colpi di arma da fuoco dalla polizia.

Secondo le prime indiscrezioni che arrivano da Scotland Yard e riportate dall’Associated Press, e confermate in via ufficiale, il conducente della vettura sarebbe già stato arrestato. In base alle prime immagini diffuse dalle televisioni britanniche, si può notare che la persona arrestata sia un uomo di colore, sulla ventina d’anni. L’incidente si è verificato questa mattina alle 7.37, in un momento in cui la zona risulta particolarmente affollata a causa delle persone che si recano in ufficio.

Auto contro Westminster, ci sono feriti

Due pedoni, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sono rimasti feriti dall’auto in corsa. Secondo le autorità, nessuna di queste persone dovrebbe essere in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno provato a raccontare ciò che hanno visto: «Ho visto del fumo uscire da un veicolo. Andava ad alta velocità e si è verificato tutto in pochissimo tempo: è stato drammatico». L’automobile avrebbe superato tutte le zone di sorveglianza: quest’area, infatti, vista la presenza del Parlamento, è continuamente sorvegliata e soltanto poche vetture hanno accesso alla zona.

Auto contro Westminster, il momento esatto dello schianto | VIDEO

[Ultimo aggiornamento: ore 12.00 del 14 agosto 2018]