Roberto Saviano: «Ricevo fango perché smonto il governo»

«In queste ore molto complesse per il nostro Paese ricevere questo premio significa ricevere un abbraccio e in una fase dove ricevi sputi, balle, fake news, fango perché smonti la propaganda sui migranti, perché smonti la propaganda di questo governo che a costo zero può solo manomettere i diritti e trovare bersagli». Roberto Saviano commenta così, in un videomessaggio, il riconoscimento speciale del Premio Ambiente e Legalità che gli è stato conferito da Legambiente nell’ambito della 30esima edizione di Festambiente, il festival nazionale dell’associazione ambientalista in programma fino al 19 agosto in Maremma, a Rispescia (Gr).

Un riconoscimento, sottolinea l’associazione, che gli è stato assegnato per “l’impegno costante e concreto, attraverso le sue opere e la sua testimonianza di scrittore, nel denunciare le mafie, la loro pericolosità per l’ambiente e la vita civile delle comunità e per la costante difesa dei diritti dei più deboli quale vero antidoto alle mafie, alla corruzione e alle dinamiche distruttive della democrazia”.

«Beh – commenta Saviano – non è da poco ricevere un premio, non è da poco sentire che esiste ancora in qualche modo una comunità pronta ad ascoltare, diffondere, approfondire. Ecco questa è la parola che vale la pena ripetere in un contesto importante come quello di Festambiente». Lo scrittore conclude il suo videomessaggio ricordando quanto sia importante «avere la coscienza di essere diversi e in questa diversità riuscire a ritrovare una comunità resistente. Ecco in qualche modo noi siamo sulla strada giusta se ci siamo incontrati».

(foto Ansa/Fusco)