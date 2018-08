Digital detox, le vacanze dove non prende bene (o per niente) il cellulare in Italia

Siete tutto l’anno connessi, avete sempre lo smartphone in mano, spesso per lavoro e volete fare una vacanza senza internet, wi-fi e tecnologia? In Italia si può, è ancora possibile. Ci sono mete naturalistiche ancora impervie, dopo il 4g è ancora sconosciuto e ci sono luoghi, hotel, appositamente creati per rimanere senza connessione.

Vediamo, regione per regione, dove potete andare in vacanza spegnendo completamente il cellulare.

VACANZE: DOVE NON PRENDE IL CELLULARE, IN UMBRIA CI SONO GLI ECO-RESORT

L’Eremito, in Umbria, provincia di Terni, non lascia spazio ai cellulari. Vuoi scrivere o esprimere qualcosa? C’è un fogliettino per farlo. E intorno solo verde.

LAZIO: VACANZA DETOX CON LA SUITE FREE WI-FI

A Viterbo c’è l’agriturismo La Piantata. Tra le sue offerte la suite sull’albero, senza digital life.

VAL VABONA, LA VALLE SENZA CORRENTE ELETTRICA

Nel Canton Ticino nella vicina Svizzera, a Val Bavona, i cellulari prendono difficilmente. Non c’è elettricità e l’energia arriva tramite pannelli solari. A Livigno, una volta arrivati alla reception dell’hotel Concordia o dell’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort, il telefono si chiude nella “detox box”. Si tratta di una scatola chiusa con la ceralacca che verrà aperta solo a fine soggiorno. Quindi niente mail, whatsapp, social network. E senza cellulare usufruisci di uno sconto.

SARDEGNA: DAL RESORT ALLA VALLE DELLA LUNA

In Sardegna, nell’isola di San Pietro, il Poecylia Resort non ha alcuna connessione. Se invece volete abbandonarvi tra le braccia di Madre Natura un salto, consigliatissimo, è la Valle della Luna: calette, grotte tra comunità hippie e macchia mediterranea incontaminata.

DOVE NON PRENDE CELLULARE A VENEZIA: L’ISOLA DI SAN FRANCESCO DEL DESERTO

Nella Laguna di Venezia, vicino a Burano, c’è l’isola di San Francesco del deserto, abitata dai Frati Minori fin dal 1230 circa. Un ritiro non solo digital detox ma anche spirituale.

E se siete ancora in cerca di ulteriori posti basta verificare la copertura di rete. Basta solo il segnale da 3G e 4G assente per disintossicarsi al meglio.

(foto Christophe Gateau/dpa)