«Chi vuol esser influencer?», dalla Spagna arriva il corso di Laurea per diventare come Chiara Ferragni

Nuove professioni e dove… studiarle. Il ruolo dell’influencer è sempre più al centro delle cronache, grazie a fatturati da capogiro e il sogno di fare soldi con uno sforzo non troppo probante. Ora, però, è arrivato il momento di passare dalla pratica alla teoria e tuffarsi sui libri per capire al meglio il fenomeno. L’Università Autonoma di Madrid – all’interno della propria scuola di Economia – ha deciso di avviare il corso di Laurea in «Intelligence Influencers: Fashion & Beauty», nell’obiettivo di formare le Chiara Ferragni di domani.

Il corso di Laurea inizierà a Madrid il prossimo 22 ottobre, con esami che spaziano dalla psicologia della moda, alle tecniche di comunicazione e creatività, fino ad arrivare a materie più tecniche per il miglioramento del proprio «spazio vitale» nell’etere del web. Insomma, lezioni che insegneranno a tutti gli studenti come ottimizzare la loro presenza sui social network e diventare degli influencers di successo, come Chiara Ferragni, Huda Kattan o Mariano Di Vaio.

Laurea in Influencer, piani di studi ad hoc per diventare come Chiara Ferragni

Non è solo un corso di Laurea. Le lezioni – senza però ottenere il riconoscimento «cartaceo» del diploma – potranno esser seguite anche in streaming attraverso la piattaforma dell’Università autonoma di Madrid. A loro sarà destinato un attestato di frequenza perché si tratta di un corso nato – come recita il sito ufficiale dell’Ateneo spagnolo – come risposta «alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social».

Laurea in Influencer, il marketing passa da Instagram

Influencer sì, ma consapevoli. Sempre tra le pagine – digitali – della brochure di questo innovativo corso di Laurea – si legge come l’obiettivo sia quello di formare ragazzi «in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per fare della sua attività da influencer l’inizio di una professione». I guadagni multimilionari attraverso una foto condivisa su Instagram sono l’obiettivo da raggiungere in una vita che sembra essersi trasformata in un reality show dal titolo «Becoming Chiara Ferragni».

(foto di copertina: Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM)