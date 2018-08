Cosa è la Space Force voluta da Donald Trump

Il Pentagono ha iniziato a pianificare la creazione di una Space Force entro il 2020, come forza armata separata dalle altre. Si tratta di un progetto fortemente sostenuto dal presidente degli Stati uniti d’America Donald Trump. Ad annunciarlo oggi è il vicepresidente americano, Mike Pence. Sarebbe la prima volta che negli Usa nasce una nuova forza armata dal 1947, che si andrebbe ad aggiungere ad Esercito, Marina, Aviazione, Marine e Guardia Costiera. E non costerà poco: si parla di un’operazione stimata in 8 miliardi di dollari in 5 anni.

La Space Force servirà per proteggere (e presubilmente difendere) lo spazio sopra non solo gli Stati Uniti ma anche altri paesi alleati eventualmente attirati dal progetto. Si tratta di una Unified Combatant Command (Ucc). La rivista Defense One – come spiega Formiche.net – aveva pubblicato, nei giorni scorsi, una bozza del report che il dipartimento alla Difesa dovrebbe rilasciare nei prossimi giorni e che segue la direttiva di Trump di giugno. Il piano del Pentagono (stando alla bozza di report pubblicata da Defense One) prevede di creare anche una nuova agenzia, detta Space Operations Force. Questa nuova agenzie farà in sostanza del procurement nel campo spaziale, grazie allo sviluppo dell’industria americana nel settore e le forze armate statunitensi.

No, non ci troveremo all’improvviso con A.J. di Armageddon pronto a proteggere i nostri cieli. Ci saranno vari step. Il primo passo – spiega Formiche – è definito nel National defense authorization act (Ndaa) che il Congresso ha approvato la scorsa settimana e che prevede un budget per la difesa di 717 miliardi di dollari. All’interno c’è l’ok alla creazione di uno Space Command alle dipendenze dello Us Strategic Command.

Già arrivare a questo punto non è stato facile: Capitol Hill e il dipartimento alla Difesa ha dovuto mediare non poco con le Camere. questo perché ci sono forze armate come l’Us Air Force che, con la nascita della Space Force, temono tagli sulle loro risorse. Il report prevede prima un comando dell’UsStratCom, poi, in seguito una vera e propria Forza Spaziale.

Sarà curioso capire come reagiranno paesi come la Cina davanti a questa notizia.

(Credit Image: © Lorenzo Carnero via ZUMA Wire)