Il Real cambia l’immagine di copertina e non c’è Modric: indizio pro Inter?

Il sogno di mezza estate dell’Inter e dei suoi tifosi continua ad alimentarsi. Luka Modric potrebbe essere un passettino più vicino a Milano. L’indizio? Il cambio di immagine di copertina dell’account Facebook ufficiale del Real Madrid. I Blancos – fatto salvo il periodo di promozione della tournée negli Usa – avevano sempre utilizzato un’immagine di tutta la squadra al completo, magari insieme all’ultimo trofeo alzato al cielo.

Luka Modric scomparso dalla copertina Facebook del Real Madrid

Fino a qualche tempo fa, ad esempio, spiccava la fotografia della rosa con la Champions League appena messa in bacheca. Ora, invece, il club di Florentino Perez ha optato per una fotografia più sobria, con il capitano Sergio Ramos in primo piano, accompagnato da Marcelo, Karim Benzema, Tony Kroos e Gareth Bale. Di Luka Modric nemmeno l’ombra.

Il calciatore croato, appena rientrato dopo il mondiale di Russia 2018 e dopo la finale disputata contro i campioni del mondo della Francia, ha avuto un confronto ravvicinato proprio con il presidente del Real Madrid Florentino Perez, al fine di concludere la sua avventura con la camiseta blanca. Che sia proprio l’Inter – la squadra che più di tutte gli sta facendo la corte – la meta prescelta dal centrocampista classe 1985?

Luka Modric, i tifosi dell’Inter possono sperare?

Sognare, in ogni caso, è lecito. L’account Facebook del Real Madrid, comunque, è già stato preso d’assalto dagli speranzosi tifosi nerazzurri che invocano a gran voce la «liberazione» di Modric, il via libera definitivo per concretizzare un’operazione di calciomercato che, se confermata, avrebbe davvero dell’incredibile.