Marina Abramovic e il post della Barcolana che fa infuriare i leghisti

La nota artista Marina Abramovic ha posato per i poster e i depliant della cinquantesima edizione della Barcolana di Trieste. Il claim è “We’re all in the same boat”.

Secondo il vicesindaco leghista, Paolo Polidori, questo manifesto è da rimuovere. Proprio per via del messaggio (secondo lui subliminale) “Siamo tutti nella stessa barca”.

Via dai pieghevoli, dagli inviti e dalle brochure ufficiali della regata. «Con gli organizzatori sono stato chiaro: o sparisce quell’orrore, o salta la convenzione con il Comune. Significa stop a 30 mila euro di finanziamenti, Frecce Tricolori, permessi per l’occupazione del suolo pubblico, sicurezza», ha spiegato su Repubblica.