Venezuela, attentato contro Maduro in diretta tv: lui accusa la Colombia | VIDEO

Il Venezuela è scosso da un attentato Maduro. Il presidente dello Stato sudamericano, nel corso della cerimonia dell’81esimo anniversario della Guardia Nazionale, è stato oggetto di un vero e proprio attacco con droni carichi di esplosivo. Il tutto in diretta tv: le telecamere, prima di perdere il segnale, sono riuscite a inquadrare il presidente Nicolas Maduro mentre comunicava le sue ultime frasi prima di interrompersi per dei rumori provenienti dall’alto: immediato l’intervento delle guardie del corpo e dei servizi segreti che hanno allontanato il presidente in un luogo sicuro.

Attentato Maduro, il video dell’attacco

#VENEZUELA, ATTENTATO CONTRO PRESIDENTE 💥 Fallito attentato a #Caracas contro il presidente @NicolasMaduro mentre stava tenendo un comizio durante una sfilata militare. Alcuni droni carichi di esplosivo sono esplosi ferendo 7 persone: #MADURO ILLESO.pic.twitter.com/TD4xSJVC7g — Asiablog.it (@Asiablog_it) 5 agosto 2018

Alla fine, il bilancio di questo attacco è di sette feriti, ma poteva avere delle proporzioni molto più gravi. Lo stesso presidente del Venezuela Nicolas Maduro è illeso. Poco più tardi, ha dato sue notizie per rassicurare la nazione e ha lanciato un’accusa ben precisa sulla matrice dell’attentato: «Non ho dubbi – ha affermato – che dietro questo attacco al Venezuela e alle sue istituzioni ci sia Juan Manuel Santos».

Attentato Maduro, le accuse alla Colombia: cosa succede tra i due Paesi

Quest’ultimo, presidente della Colombia, ha offerto ospitalità e asilo politico nel 2017 – tra le altre cose – a Luisa Ortega Diaz, una oppositrice del presidente Maduro. Ma non solo: il confine tra Colombia e Venezuela ultimamente è molto tesa. Nicolas Maduro, infatti, ha inviato nella parte ultima del suo territorio, quella che comunica direttamente con la Colombia, una pattuglia nutrita del suo esercito per fermare – ha affermato – quella che lui definisce la deriva del regime di Caracas e «la rottura dell’ordine costituzionale e dello stato di diritto nella Repubblica Bolivariana del Venezuela».

Non sarebbero estranei a questo attacco, sempre secondo Maduro, neanche gli Stati Uniti. Sulla base delle affermazioni del presidente del Venezuela, l’attentato sarebbe ascrivibile a gruppi conservatori di destra che hanno la loro base in Colombia e a Miami. In passato, anche gli Usa erano stati accusati da Maduro di cospirare contro il Venezuela.

Attentato Maduro, il bollettino ufficiale del ministro delle Comunicazioni

Di fatto, però, le parti interessate smentiscono ogni parola. A dare informazioni più precise riguardo alla dinamica dell’attentato è stato il ministro delle comunicazioni venezuelano Jorge Dominguez, che ha dichiarato: «Il presidente Maduro è stato oggetto di un attentato a Caracas. Esattamente alle 17.41 – ha affermato – si sono udite alcune esplosioni che si è potuto verificare riguardavano artefatti volanti di tipo drone che contenevano cariche esplosive e che sono esplosi vicino al palco presidenziale ed in alcune zone residenziali. Posso dire ufficialmente che si tratta di un attentato contro la figura del presidente Maduro che è rimasto completamente illeso ed è riunito per esaminare con i suoi collaboratori, i ministri e i vertici militari, l’accaduto».

I sette feriti fanno tutti parte della guardia nazionale bolivariana e sono stati immediatamente ricoverati in ospedale per ricevere le cure del caso.

FOTO: CARACAS, Aug. 4, 2018. L’attacco a Nicolas Maduro (Credit Image: © Xinhua via ZUMA Wire)