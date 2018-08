Boschi sfida Isoardi: «Il risotto lo so fare pure io»

L’ex ministro Maria Elena Boschi, oggi parlamentare Pd, è stata ospite alla festa del Pd a Botticino.

Secondo quanto riporta Il Giornale Boschi, prima di intervenire nel dibattito “Il filo spezzato: si poteva fare meglio?”, ha salutato simpatizzanti e iscritti, scattandosi la classica foto nelle cucine. E ha parlato anche della conduttrice Isoardi, attuale compagna di Matteo Salvini. «Magari non sarò brava come la Isoardi, ma un buon risotto lo so fare anche io!», ha detto la democratica.

Dopo la sua intervista al Corriere della Sera Boschi potrebbe correre alla segreteria del Partito democratico. Intervistata, alla domanda “una segretaria donna è possibile?” ha replicato: «Vedremo. Mai dire mai». Sicuramente la candidatura di Renzi stesso potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per il Partito democratico. Boschi è molto vicina all’ex presidente del Consiglio ma proprio per questo un’eventuale candidatura della toscana non entusiasma. Così l’opzione – spiegava ieri Corriere – potrebbe esser quella di puntare su Teresa Bellanova, personaggio fidato per Renzi e neanche tanto usurato dall’era renziana.

(foto ANSA/ALESSANDRO DI MEO)