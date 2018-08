Gli incredibili insulti contro Chiara Ferragni che non allatta

Una pagina che si chiama “Cara, Sei Femminista” ha condiviso un post che parlava della recente intervista di Chiara Ferragni a Vanity Fair. A Vanity la fashion blogger ha raccontato perché allatta Leo artificialmente.

Dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale. Non ci si annulla per un figlio. Io ho anche molti aiuti e sono il boss di me stessa, posso decidere quando e come organizzarmi, non per tutte è così. Ognuna faccia quello che desidera e che può. Ma se vogliono buttarmi addosso una colpa morale, io non ci sto.