La bufala della benda di Daisy Osakue

C’è un meme, che circola su Facebook, raffigurante Daisy Osakue e una benda che si sposta da sinistra verso destra. Il meme lascia intendere come l’aggressione verso la sportiva italiana sia una messinscena.

L’occhio danneggiato è quello sinistro, semplicemente una delle due foto è riflessa.Il meme – con il logo M5S – non appartiene al MoVimento ma, come spiega il debunker Puente, è stato rilanciato da un utente che condivide siti di estrema destra e news grilline. Anche il factchecker Michelizza ha parlato del meme fake, sottolineando come il logo 5 stelle sia stato posto apposta.

Qui, dal blog di Puente:

Ecco i dettagli che dovete tenere in considerazione, soprattutto la “i” del cartello “informazioni” rovesciata: Chi l’ha condivisa? Riscontro un post Facebook del primo agosto alle 20:41 dell’utente Salvatore

Puente ricostruisce tutto il percorso del meme.

Il meme era stato condiviso da un altro utente nel gruppo Facebook “Vogliamo Un’ Italia a 5 Stelle” associato alla pagina “Noi Che Vogliamo Un’Italia a 5 Stelle“

Come però ricorda il debunker Salvatore non sembra la fonte originaria. Anche altri avevano condiviso il meme senza condividere il suo post con condivisioni anticipate.

Soliti post a facile indignazione, che diffondono informazioni false e fuorvianti in questo caso anche a danno di un movimento politico.