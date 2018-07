La denuncia di Rachele Mussolini: «Facebook censura gli auguri a mio nonno»

Rachele Mussolini, consigliera comunale di Roma, eletta con la lista Giorgia Meloni sindaco afferma di esser stata bloccata su Facebook per via degli auguri verso suo nonno Benito.

Rachele è figlia del jazzista Romano Mussolini e di conseguenza nipote del Duce, di cui ieri ricorreva l’anniversario della nascita. «Forse mi hanno sbloccato la pagina? Avevo commesso l’imperdonabile errore di aver ricordato che il 29 luglio del 1883 è nato mio nonno…..Un messaggio di auguri CENSURATO semplicemente per via del cognome di questo nonno….. Questa a casa mia si chiama DISCRIMINAZIONE immotivata non avendo io offeso NESSUNO», ha scritto sui social dopo lo sblocco.

(Foto Fb Rachele Mussolini)