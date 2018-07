Dopo le nomine di Fabrizio Salini ad amministratore delegato Rai e Marcello Foa alla presidenza, rispettivamente in quota 5 Stelle e Lega Nord, proseguono le trattative tra i due partiti di maggioranza per le altre principali cariche.

Nonostante il resto delle nomine spetti all’ad, l’impressione che si ricava dal dossier della televisione pubblica è che gli equilibri di governo dipendano molto anche da come vengono gestiti “i posti che contano”.

Sui possibili scenari futuri scrive il Corriere della Sera:

Se la presidenza della Rai, salvo contrordini della Commissione di Vigilanza, è andata in quota Lega e l’amministratore delegato, ruolo ben più pesante, è finito a un uomo stimato dal Movimento 5 Stelle, l’altra pedina fondamentale, quella del Tg1, dovrebbe a questo punto finire al Carroccio. Anche se le cose non sono così semplici e il manuale Cencelli contempla anche capitoli esterni alla Rai, come le Fs. Nelle ultime ore i 5 Stelle si sarebbero convinti a mollare alla Lega la direzione del Tg1 in cambio della direzione della rete. Ruolo che consentirebbe il controllo strategico di programmi utili a influenzare l’opinione pubblica, come “La Vita in diretta”. In questo schema, al Tg1 potrebbe andare Gennaro Sangiuliano (molto apprezzato da Salvini). La rete potrebbe essere affidata invece a Marcello Ciannamea, che era in lizza per diventare ad. L’attuale direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, passerebbe alla direzione dei palinsesti.