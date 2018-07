Isola Capo Rizzuto: i bagnanti aiutano nello sbarco di 56 migranti curdi

Un gruppo di 56 migranti è sbarcato questa mattina in Calabria sulla spiaggia di Sovereto nel territorio comunale di Isola Capo Rizzuto. Erano a bordo di una imbarcazione a vela che, secondo le prime ricostruzioni, non è stata intercettata. Ad avvistarla sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato le autorità. Le immagini di CrotoneNews, che stanno facendo il giro della rete in queste ore, mostrano i bagnanti aiutare i migranti nello sbarco, fornendo assistenza e bottigliette d’acqua.

Le persone sbarcate sono 39 uomini, 11 bambini (di cui uno appena nato) e 6 donne. Una volta soccorse sono state trasferite nell’hot spot di prima accoglienza del centro Cara di Isola Capo Rizzuto, all’interno del quale la Polizia sta valutando ogni caso. Anche perché si tratta principalmente di siriani e iraniani.

Cinquantaquattro persone sono arrivate questa mattina a Isola di Capo Rizzuto in Calabria. Sbarcate. Aiutate. Soccorse dai bagnanti. Sono 11 bambini, 7 donne, 37 uomini: siriani e curdi. Profughi. La foto è di @crotonenews pic.twitter.com/fOOZEAc1Mf — Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) 24 luglio 2018

Stamattina, sulla costa jonica calabrese, nei pressi di Isola Capo Rizzuto i bagnanti si sono ritrovati a soccorrere un veliero con 54 persone a bordo.

Siriane e Curde. I loro volti dovrebbero pesare su di noi come macigni. pic.twitter.com/AnxwoILI4E — Mosso di Sera (@SuperMarioDV1) 24 luglio 2018

A Isola Capo Rizzuto è arrivata una piccola imbarcazione con oltre 50 profughi. I villeggianti si sono tuffati in acqua per aiutarli e da ore a decine si stanno prodigando per loro. Siamo migliori di come ci descriviamo, più forti delle paure che ci hanno inculcato. #24luglio — Adriano Biondi (@adrianobiondi) 24 luglio 2018

(Foto ANSA/ ANTONINO D’URSO ANTONINO D’URSO)