Laura Pausini si sfoga al Circo Massimo: «Beyoncé mi fa una pippa» | VIDEO

Laura Pausini è stata la prima donna a esibirsi al Circo Massimo, in un doppio evento il 21 e il 22 luglio. E questa cosa, comprensibilmente, crea un vero e proprio delirio di onnipotenza. Al punto tale da lasciarsi andare a frasi davvero incredibili contro le proprie «rivali». In modo particolare, l’artista romagnola – famosa in tutto il mondo e protagonista di concerti evento come quello del Circo Massimo – si è scagliata contro Beyoncé.

Laura Pausini contro Beyoncé, la polemica

Quest’ultima si era vista negare il Colosseo per la realizzazione di un video-clip. Inizialmente si era pensato alla precedenza attribuita ad Alberto Angela per la messa in onda di un suo speciale di informazione e di divulgazione scientifica; in un secondo momento, invece, il parco archeologico del Colosseo aveva precisato che per un progetto così imponente ci sarebbe stato bisogno di maggiore preavviso e organizzazione.

Proprio Laura Pausini aveva commentato questa vicenda con ironia, prendendo in prestito lo slogan salviniano «prima gli italiani». La sua esternazione aveva provocato una serie di critiche, alle quali la Pausini ha voluto rispondere a modo suo. Mentre stava terminando una canzone davanti a migliaia di spettatori romani e non solo, l’artista si è lasciata andare a un «Beyoncé mi fa una pippa» che è tutto un programma.

Laura Pausini contro Beyoncé, la frase al Circo Massimo

La Pausini ha continuato, sempre sulle note della sua canzone precedente, a canticchiare: «Però lei ha i ventilatori e io no», con riferimento ai concerti della star di Houston che sono sempre caratterizzati da queste folate di vento artificiale con cui smuove i suoi capelli. Recentemente, addirittura, Beyoncé è rimasta intrappolata in uno di questi strumenti di scena, continuando a cantare senza fare una piega.

Il tutto, ovviamente, per l’ovazione dei suoi appassionati fan. Il video, chiaramente, è diventato virale sui social network ed è stato ripreso da diversi siti di riferimento del mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo come TrashItaliano.

