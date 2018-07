Liam Gallagher scrive a Noel: «Ti perdono, facciamo tornare grandi gli Oasis»

La suggestione è grande e, ciclicamente, sono stati registrati tentativi di ricucire un rapporto, quello interno tra i fratelli Gallagher leader degli Oasis, logoro da incomprensioni e stili di vita troppo diversi.

Liam Gallagher ha pubblicato un post su Twitter criptico ma, allo stesso tempo, pieno di speranza per rivedere uniti i due cantanti originari di Manchester.

“Terra chiama Noel, ascoltami, ho sentito che stai facendo concerti dove la gente non può bere alcol. Ora questa è la cosa più stramba che tu abbia mai fatto, ma ti perdono, smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la grande O. Offro io da bere“, si legge nel tweet.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can’t drink alcohol now that’s the BeZarist thing you’ve done yet I forgive you now let’s get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 luglio 2018