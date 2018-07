Beyoncé vuole girare un video al Colosseo ma prima c’è Alberto Angela

Per Beyoncé non ci sono luoghi tabù. Dopo aver ambientato l’ultimo video con Jay-Z, “Apeshit“, al Louvre, Queen Bey vuole cantare nel Colosseo. A riportare la notizia è oggi “Il Messaggero“, secondo il quale la trattativa è in corso, anzi sarebbe ripartita dopo un primo stop. I dirigenti del Parco Archeologico voglio esser sicuri e cauti sulla caso data la delicatezza del sito.

Beyoncé non è la prima a chiedere il Colosseo per fini commerciali. L’Anfiteatro Flavio servì per uno spot in occasione del Super Bowl, girato insieme a Pink e Britney Spears. secondo quanto riporta Il Messaggero la prima richiesta è stata fatta il 2 luglio per poter girare tra il 7 e l’8, in coincidenza con la data romana del tour della cantante. Ma si trattava davvero di esaudire una richiesta così grossa in poco tempo. Anche perché in quei giorni il simbolo di Roma era a disposizione del divulgatore scientifico Alberto Angela. Ora è arrivata una nuova richiesta: sarà esaudita?

(In copertina foto Zumapress/Ansa)