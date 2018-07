Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai. È stato eletto al terzo scrutinio, dopo due votazioni andate a vuoto, con 22 voti, uno in più del quorum necessario che era di 21.

Barachini è nato a Pisa nel 1972. È giornalista e senatore. Si è laureato in Lettere moderne all’Università di Pisa e ha cominciato giovanissimo la carriera giornalistica come cronista al quotidiano Il Tirreno. Dal 1999 ha lavorato a Mediaset. È stato caporedattore centrale e conduttore. Si è occupato di politica e cronaca italiana ed estera per la testata News Mediaset. Alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo è stato eletto al Senato per Forza Italia. Per la prima volta in Parlamento.

(foto di copertina via Facebook)