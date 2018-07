Il Corriere e il titolo sulle amiche di Chiara Ferragni «rotonde e felici»

Il tempo di permanenza in rete del titolo del pezzo sulle amiche di Chiara Ferragni può essere quantificato in qualche minuto. Tanto è bastato, però, ai tanti followers su Instagram della fashion blogger per fotografare tutto e avvisare il loro idolo dell’epic fail. E Chiara Ferragni non ha resistito e ha risposto per le rime al principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera. Ma andiamo con ordine.

Amiche Chiara Ferragni, cosa è successo al Corriere della Sera

Com’è noto alla maggior parte delle persone che frequenta i social network, Chiara Ferragni si sta prendendo qualche giorno di vacanza a Ibiza insieme a un gruppo di amiche. Il tutto in vista dell’imminente matrimonio con il rapper Fedez: il suo addio al nubilato, insomma, si sta trasformando in un vero e proprio evento social, con tanto di hashtag dedicato #ChiaraTakesIbiza.

Ovvio, quindi, che le pagine dei giornali si interessino di questo vero e proprio fenomeno di massa (e delle sue varie esagerazioni). Proprio per questo, però, a volte capita di imbattersi in veri e proprio scivoloni. Il Corriere della Sera, in un pezzo di ieri, ha definito le amiche di Chiara Ferragni – in un titolo – «rotonde e felici», commentando i vari scatti proposti dall’allegra comitiva a Ibiza su Instagram.

Il titolo è stato immediatamente modificato e le amiche di Chiara Ferragni, da «rotonde» sono passate a essere «atletiche» nel giro di qualche minuto. Peccato, però, che il contenuto dell’articolo sia rimasto pressoché invariato e che la rete aveva già preso atto di questa quantomeno bizzarra definizione del quotidiano di Via Solferino.

Amiche Chiara Ferragni, la risposta della fashion blogger

Le parole del Corriere della Sera non sono affatto piaciute a Chiara Ferragni, che ha subito evidenziato la contraddizione attraverso le sue Instagram stories. Come riportato dal sito BitchyF, infatti, la fashion blogger e influencer ha prima preso in giro la testata scrivendo: «Da rotonde ad atletiche nel giro di un’ora #fail»:

Poi ha anche dedicato un post al Corriere della Sera, evidenziando la contraddizione: «Le mie amiche sono state descritte come ‘grasse’ dal più grande giornale italiano. Per piacere, commentate e ditemi la vostra»:

Amiche Chiara Ferragni, ma doc’è questa rotondità?

Ovviamente, in rete si è scatenata una vera e propria polemica. Anche perché definire «rotonde» le amiche di Chiara Ferragni è davvero ingeneroso. Tuttavia, qualcuno sta anche ricordando come i post della fashion blogger sul suo percorso post-gravidanza per tornare al suo fisico originario siano leggermente irritanti: l’influencer mostra continuamente una pancia che non c’è, ma continua a dire che «sta lavorando duramente» per rimuovere i chili di troppo.

Insomma, in tutte queste foto ciò che non è presente è proprio la «rotondità». Sarà bene ricordarlo sia al Corriere della Sera, sia alla stessa Chiara Ferragni.