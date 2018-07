Mondiali: la Francia vince e gli italiani litigano con l’account del Louvre sulla Gioconda

Qualcuno ha pensato a una scelta provocatoria. L’account ufficiale del Museo del Louvre ha pensato bene di festeggiare la vittoria della Francia al mondiale di Russia 2018 con un fotomontaggio della Gioconda con la maglia dei Bleus. Apriti cielo! Si è aperto uno shitstorm colossale come risposta al post: tantissimi tifosi italiani hanno risposto, rivendicando la proprietà della Gioconda e chiedendo al Louvre di rimuovere l’immagine.

Gioconda, il tweet del Museo del Louvre

Félicitations à l’@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ⚽ pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

«Complimenti alla squadra francese – si legge sull’account Twitter @MuseeLouvre – per la vittoria nella Coppa del Mondo 2018». Nella foto, il capolavoro di Leonardo da Vinci viene completamente stravolto, con l’inserimento – sotto il classico sorriso enigmatico – di una maglia della Francia griffata Nike e che lascia intravedere le due stelline che, da oggi in poi, spiccheranno sullo stemma federale (una per ogni vittoria in Coppa del Mondo).

Gioconda, le risposte irritate degli italiani

L’attacco degli italiani, che nella maggior parte dei casi hanno rivendicato la proprietà della Gioconda, è stato diffusissimo:

Da questo stupido quanto insignificante tweet si denota la (non) serietà di un museo tra i più famosi al mondo. Tranquilli, noi con tutte le innumerevoli opere d’arte che abbiamo, oltre a La Gioconda, possiamo ricomprarci anche tutta la Francia — Lorenza (@LorenzaTers86) 15 luglio 2018

Le congratulazioni alla Francia le fate con la roba vostra, non con la roba di altri di cui vi siete appropriati. — Romantica(se mi va) (@novembersmark) 15 luglio 2018

Gioconda, perché è rimasta (quasi) sempre in Francia

Le risposte italiane sono state talmente tante, che l’account Twitter del Louvre è stato costretto a intervenire una seconda volta, con una precisione di carattere storico. Il museo, infatti, ha voluto ricordare l’episodio per cui Leonardo Da Vinci, nel 1516, vendette il dipinto a Francesco I:

Per informazione, la Gioconda è stata venduta da Leonardo da Vinci al re Francesco I — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

Da allora, infatti, il quadro è sempre rimasto in Francia – la storia che fu depredato da Napoleone non è altro che una leggenda bufalara -, tranne in un brevissimo momento quando, nel 1911, venne rubata e si cercò di ricollocarla in Italia, alimentando il mercato delle opere d’arte. Nemmeno questa risposta, in ogni caso, è piaciuta molto agli italiani, che hanno continuato a replicare.

A questo punto, l’account Twitter del Louvre ha mantenuto il primo fotomontaggio della Gioconda con la maglia francese, ma ha preferito caratterizzare la sua pagina con il quadro di Delacroix La libertà guida il popolo. Anche se qualcuno, sempre da questo lato delle Alpi, non ha resistito ad apportare una modifica non da poco allo storico dipinto che, da sempre, caratterizza la storia della Francia e della sua repubblica.

[FOTO di copertina da account Twitter ufficiale del Museo del Louvre]