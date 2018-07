Il primo saluto di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Ciao Italia, como estai?» | VIDEO

In una diretta sui social network, è bastato un semplice saluto per far impazzire tutti i tifosi della Juventus. Nel video, infatti, Cristiano Ronaldo – nuovo acquisto dei bianconeri che lo hanno pagato quasi 120 milioni di euro – ha rivolto, per la prima volta dalla chiusura della trattativa, un saluto ai tifosi juventini che lo sollecitavano sui social network.

Così, all’ennesimo messaggio che arrivava da un supporter bianconero, Cristiano Ronaldo non ha saputo resistere e ha affermato: «Ciao Italia, prego: como estai? Tutto bene?». Certo, la lingua è rivedibile, ma CR7 avrà tutto il tempo (ben quattro stagioni, da contratto) per poterla perfezionare e far ancora più felici i suoi tifosi di Torino e di tutta Italia.

Cristiano Ronaldo saluta, il video

Nel corso della sua diretta, dal resort di lusso in Grecia dove si sta godendo gli ultimissimi giorni di vacanza prima della presentazione del 16 luglio 2018, ha poi parlato di suo figlio e ha mostrato la felicità della sua famiglia. Basta così poco per accendere gli animi, figuriamoci quando CR7 inizierà a segnare tantissimi gol in serie A e in Champions League!