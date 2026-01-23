Il progetto OTT nato da una collaborazione lunga quattro anni tra TV2000 e il gruppo Mosai.co

Play2000 celebra il suo secondo anniversario, un traguardo che segna non solo la crescita di una piattaforma OTT, ma anche l’evoluzione di un percorso iniziato quattro anni fa. Un cammino fatto di progettazione, sperimentazione e sviluppo continuo, nato dalla collaborazione tra ReteBlu/TV2000 e il gruppo Mosai.co di cui fanno parte Mitigo, Meride ed Elikona.

Mosai.co ha guidato l’intero percorso strategico, definendo la visione, l’architettura del progetto e il modello operativo. Ha coordinato i diversi attori, trasformando le esigenze editoriali e tecnologiche in un framework coerente e sostenibile nel tempo. Mitigo ha tradotto questa visione in una piattaforma tecnologica solida e scalabile occupandosi dello sviluppo del software, dell’integrazione dei sistemi e dell’implementazione delle funzionalità chiave, garantendo performance, sicurezza e continuità operativa. Elikona ha sviluppato il sistema di analytics, permettendo a ReteBlu/TV2000 di monitorare i comportamenti degli utenti, misurare l’efficacia dei contenuti e orientare le scelte future sulla base dei dati.

L’idea alla base di Play2000 è stata fin dall’inizio quella di costruire un ecosistema digitale capace di offrire un’esperienza di fruizione semplice, accessibile e coerente su tutti i dispositivi. Un obiettivo ambizioso, che ha richiesto un lavoro integrato tra competenze tecnologiche, visione editoriale e capacità di innovazione.

Il gruppo Mosai.co attraverso Mitigo ha guidato la progettazione e lo sviluppo dell’intera piattaforma: dal sito web alle applicazioni mobile, fino alle app per le principali Smart TV. Parallelamente, Meride ha garantito la gestione dell’infrastruttura IT e la distribuzione dei contenuti, assicurando stabilità, scalabilità e qualità grazie alla propria piattaforma proprietaria dedicata allo streaming professionale.

Un lavoro congiunto che ha permesso a Play2000 di consolidarsi come un punto di riferimento nel panorama dei servizi OTT italiani.

Il risultato è frutto di un confronto costante con il team di ReteBlu/TV2000, che in questi anni ha contribuito con fiducia, stimoli e una visione chiara del servizio da offrire al pubblico.

Le sfide tecnologiche affrontate lungo il percorso — dall’ottimizzazione delle performance alla gestione di contenuti multiformato, fino all’integrazione con i diversi ambienti Smart TV — hanno rappresentato occasioni di crescita e innovazione per tutte le realtà coinvolte.

Il secondo compleanno di Play2000 non è quindi solo una ricorrenza simbolica, ma la conferma di un modello di collaborazione che unisce competenze complementari e una visione condivisa.

Un progetto che continua a evolvere, sostenuto dall’esperienza del gruppo Mosai.co e dalla volontà comune di offrire un servizio digitale di qualità, capace di valorizzare i contenuti e di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso.

Play2000 guarda al futuro con la solidità di un ecosistema tecnologico maturo e la freschezza di un progetto che continua a crescere.

E con la consapevolezza che i risultati migliori nascono sempre da percorsi costruiti insieme.