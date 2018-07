Roma, l’ennesimo autobus in fiamme

Ennesimo autobus in fiamme a Roma, in viale Regina Elena, all’incrocio con viale dell’Università, nei pressi della Sapienza. Ne hanno dato notizia i Vigili del fuoco, che sono intervenuti con una squadra. I pompieri hanno spento l’incendio del bus di linea partito dalla parte posteriore del mezzo evitando il propagarsi delle fiamme.

Roma, autobus in fiamme in viale Regina Elena: nessun ferito o intossicato

Sul posto – come riferito dai Vigili del fuoco – era presente personale dell’Atac, l’azienda del trasporto pubblico della Capitale, che aveva iniziato l’opera di spegnimento con estintori a polvere. Non ci sono stati feriti o intossicati. Appena si è accorto del fuoco, l’autista ha fatto scendere tutti i passeggeri. La squadra di pompieri è intervenuta intorno alle 12.30. Gli incendi di mezzi pubblici a Roma non sono certamente rari, negli ultimi mesi. Lo scorso 8 maggio un autobus della linea 63 dell’Atac è letteralmente esploso in via del Tritone, in pieno centro storico, a pochi passi dalla sede del Pd di via del Nazareno, di fronte agli uffici della presidenza del Consiglio che ospitano gli Affari Regionali. In quel caso una donna è rimasta leggermente ferita. Fino al quel giorno erano addirittura 11 gli incendi di bus verificatisi a Roma da inizio anno, due in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Quello odierno sarebbe il 15esimo.

(Immagine di copertina: la mappa della zona dell’incendio del bus. Fonte: Google Maps)