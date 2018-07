Chiara Ferragni e l’addio al nubilato a Ibiza

Chiara Ferragni sta volando a Ibiza per il suo addio al nubilato. A dirlo è lei stessa in una story su Instagram riservata ai suoi followers. Il piccolo Leo rimarrà a casa con papà Fedez a Milano.

Vanity Fair ha i dettagli di quella che sarà la festa dedicata alla sposa nell’isola delle Baleari.

(Foto via Instagram Chiara Ferragni)

Si comincia sabato 14 luglio e si andrà avanti tutto il weekend, spiega la testata. Chi ci sarà? solo 20 amici strettissimi legati alla fashion blogger, incluse le due sorelle di Chiara. Spiega VF:

Chiara and friends voleranno sabato mattina da Milano, per poi fare ritorno nella notte di domenica. L’hotel sarebbe un resort nuovo di zecca, poco di più di 100 camere, con una vista pazzesca sull’isola rocciosa di Es Vedrà. Il programma è facile da immaginare: drink al tramonto, cena tutti insieme per poi tirare fino a tardi in una delle discoteche della zona del porto. La domenica sarà per il relax vista mare. Colonna sonora? Il grande classico di Sandy Marton, People From Ibiza.