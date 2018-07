Nadia Toffa: «Guardatemi, sto bene» | VIDEO

Nadia Toffa è stata vista ieri a un evento di moda a Bologna. TG Com l’ha raggiunta e la iena ha parlato delle sue condizioni dicendo di stare molto bene. Riporta Bitchyf.it:

“Guardatemi, cosa dite?! Bene, sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti. Secondo me bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica. Certo che ho voglia di vivere. Chi non ha voglia di vivere? E’ uno sfigato. Sogno di continuare a fare il mio lavoro, bene, con la passione di sempre. L’affetto che mi ha riservato la gente è speciale, ma credo che gli italiani siano molto calorosi. La cosa più bella che ho oggi? L’allegria, io rido sempre, sorride sempre, la gente mi conosce anche per il mio sorriso. Viva l’estate! Non vedo l’ora di farmi un bagno, non l’ho ancora fatto… sciaf!”.