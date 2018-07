C’è una persona, un tempo molto cara allo sposo, che non risulterebbe tra gli invitati al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Il 1° settembre a Noto, in Sicilia, ci saranno tre giorni di festa in pieno stile Coachella Festival ma non sarà presente, a quanto pare, Fabio Rovazzi.

Rovazzi, un tempo caro collega del rapper, sembra aver preso le distanze da Fedez da diverso tempo. Qualche giorno fa Alberto Dandolo ha scritto su Dagospia, che probabilmente Rovazzi e J Ax collaboreranno ad un progetto futuro.

“Fabio Rovazzi, 24 e J-Ax, 45, nell’ultimo periodo si sono allontanati dal comune amico e collega Fedez. Dicono che sia dipeso dalle ingerenze di Tatiana, mamma manager di quest’ultimo. A Milano si dice che i due orfani del fidanzato di Chiara Ferragni, si siano sentiti in questi giorni e che ben presto potrebbero iniziare a collaborare. Sarà vero? Ah, saperlo…”

Intanto è toto invitati per quello che si profilo il matrimonio dell’anno. Si va dagli amici della sposa come la top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton fino ad arrivare ai colleghi di Fedez: J-Ax, Dark Polo Gang e Manuel Agnelli.