La sottosegretaria al Mef Laura Castelli e “un oretta” per il corso di E-learning

La sottosegretaria all’Economia e Finanze Laura Castelli ha postato una foto su Facebook dicendo di aver trovato “un oretta” (senza apostrofo) del suo tempo per completare un corso di E-Learning del Bilancio Pubblico degli Enti Locali. Probabilmente si riferiva al tempo perso per girare uno dei tanti corsi on line che propone il MoVimento 5 stelle ad attivisti e portavoce.

Il post, specialmente per l’apostrofo, sta riscuotendo un certo successo.

Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è tutto: linea allo studio.