Il sindaco di Londra ha concesso a un dirigibile di sorvolare i cieli della capitale nei giorni della visita del presidente USA. Il problema è che l’enorme pallone in questione, alto diversi metri, raffigura Donald Trump nelle vesti di un bambino arrabbiato.

Il primo cittadino Sadiq Khan ha descritto la prodezza come una “protesta pacifica”. Il pallone sarà fisso, Piazza del Parlamento, accanto al Big Ben, proprio nel giorno della visita statunitense nella capitale inglese questo 13 luglio.

Trump bimbo arrabbiato nasce da un progetto di crowdfunding che ha raccolto oltre 16 mila sterline.

Nell’invito a sostenere la campagna Donald appare come «un grande bambino arrabbiato con un ego fragile e con delle piccole mani». Questo perché il presidente USA è un «demagogo razzista, un pericolo per le donne, gli immigrati e le minoranze e una minaccia mortale per la pace mondiale e il futuro della vita sulla terra».

Il London Evening Standard – spiega Business Insider – ha rilasciato una dichiarazione di un portavoce di Khan: «Il sindaco sostiene il diritto a una protesta pacifica e comprende come questa possa assumere molte forme diverse: il suo team operativo si è incontrato con gli organizzatori e ha dato loro il permesso di usare Parliament Square Garden come punto di partenza per il dirigibile».

Al pallone non sarà permesso di volare oltre i 30 metri da terra, ha riferito Sky News. Sarà inoltre soggetto ad autorizzazione da parte della polizia metropolitana e delle autorità di traffico aereo del Regno Unito.