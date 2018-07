Fiorella Mannoia e il tweet rimosso sul Rolling Stone e Salvini

«Rolling Stone ha pubblicato una lista di personaggi pubblici con tanto di foto, compresa la mia, contro Salvini, senza chiedermi alcun permesso. E questo mi sembra molto scorretto. Fermo restando che il mio dissenso sulla politica di Salvini in questi anni non l’ho mai taciuto». A dirlo, su Twitter, è la cantante Fiorella Mannoia. Anche lei, così come il direttore di Tg La7 Enrico Mentana, è stata inserita nella lista degli artisti anti Salvini.

A sua insaputa però. Il tweet della Mannoia, qualche minuto dopo, è stato rimosso. Il motivo non ci è chiaro. Subito dopo la cantante ha postato questo tweet.

Perché Mannoia ha rimosso il tweet? L’artista ha spesso criticato la linea salviniana sui migranti. Ed è molto stimata tra il popolo del MoVimento 5 stelle. Lo avrà rimosso forse per non alimentare ulteriori polemiche, dato che comunque Salvini è al ministero degli Interni in un governo anche a trazione M5S.

La sua simpatia verso il leader della Lega Nord non è comunque sconosciuta.