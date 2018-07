Elisa Isoardi ha lasciato Matteo Salvini?

Elisa Isoardi sembra apprezzare molto le canzoni dell’artista Gio Evan, nonostante quest’ultimo non sia particolarmente contento di ciò. Tuttavia, l’ultima citazione di un suo testo ha gettato nel panico i fan della coppia che forma con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. La frase incriminata è: «E ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo».

LEGGI ANCHE > Rai, la Lega vuole Fabrizio Del Noce perché valorizzò Elisa Isoardi

Elisa Isoardi lascia Salvini? Il post di Instagram che getta qualche ombra

In molti, infatti, hanno voluto leggere tra le righe le tracce di una crisi di coppia. E i commenti si sono immediatamente scatenati: «Non so cosa vi sta succedendo, ma per me resterai sempre la mia First Lady», «Secondo voi è lei a lasciarlo solo? O viceversa?», «Dai che passa, tu e Matteo siete fatti l’una per l’altro. I reciproci impegni allontanano un po’ ma tornerà il sereno se l’amore c’è. Auguro ad entrambi tutto il bene del mondo».

Elisa Isoardi lascia Salvini? I commenti dei followers

Ma c’è anche qualche malpensante che ha già visto il marcio dietro a questa storia: «Se era un grande amore dovevi restare al suo fianco…. Soprattutto ora che ha parecchia gente contro…. Serviva per un posto in Rai? Lui è un uomo in gamba e a mio parere anche un bell’uomo….. Ci hai perso tu se ti riferisci a lui». Insomma, il gossip dell’estate – a dispetto delle uscite pubbliche di Matteo Salvini e di Elisa Isoardi – sembra ormai essere già pronto e apparecchiato per i rotocalchi da leggere sotto l’ombrellone. Quanto c’è di vero in questi rumors?