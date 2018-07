Dove sono finiti i soldi che la Lega deve restituire? «Sono i servizi italiani che ve lo devono dire, hanno organizzato loro». È la risposta di Umberto Bossi alla domanda di una giornalista di SkyTg24 nel giorno delle polemiche dopo le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha stabilito che, «ovunque venga rinvenuta», deve essere sequestrata qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere i 49 milioni di euro. Avvicinato in strada da Manuela Iatì, il Senatur, condannato in primo grado per truffa allo Stato con l’ex tesoriere leghista Francesco Belsito, non ha voluto rilasciare un’intervista. Ma non è mancato un suo commento. «Non è giusto che i cittadini italiani sappiano dove sono finiti i soldi, se verranno restituiti?», ha chiesto la giornalista di SkyTg24. Lo storico leader della Lega ha risposto due volte indicando «i servizi italiani». Poi ha scherzato. «Sei in trappola», ha detto alla cronista che veniva allontanata dal senatore. Il video della dichiarazione di Bossi è stato pubblicato anche online.

(Immagine di copertina: frame da video pubblicato su Video.sky.it)