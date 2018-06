Il Movimento 5 Stelle cancella i sondaggi che non vanno come dice lui

Il Movimento 5 Stelle è incappato in un errore non da poco sui social. Il profilo Facebook ha infatti proposto un sondaggio con una domanda molto chiara: “Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d’accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. VOI DA CHE PARTE STATE?“.

Movimento 5 Stelle ha cancellato un sondaggio sui vitalizi

Le scelte erano due: o si poteva votare Fico stesso o la casta, fra tutti Bertinotti e D’Alema. C’è un piccolo ma. Purtroppo i risultati sono stati sorprendenti: il 60 per cento ha votato per la casta, contro il 40 per Fico.

Così, in breve tempo, il post è scomparso ma, come ben sappiamo, i social sono impietosi quando si tratta di ricordare gaffe e cadute di stile. A rivelare la rimozione del contenuto è stato il giornalista del Foglio David Allegranti.

I geni della comunicazione del M5s, quelli bravi con l’Internet, hanno tolto il sondaggio su “casta versus Fico” perché la famigerata “Casta” era in vantaggio. Bel colpo! pic.twitter.com/mHnhJ7yvQd — David Allegranti (@davidallegranti) 29 giugno 2018

Non si sa se ci sia stato un “boicottaggio” da parte di qualche pagina Facebook per “inquinare” il risultato finale. Il Movimento 5 Stelle, senza ombra di dubbio, questa volta non ne esce da vincitore.