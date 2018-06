Laura Boldrini devolverà i risarcimenti degli haters per progetti di educazione civica digitale

Torna a far parlare di sé l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. In questi ultimi giorni, infatti, l’esponente di LeU e deputata della Repubblica è stata nuovamente presa d’assalto da una serie di attacchi digitali attribuibili ai suoi haters sul web. Quando ancora era in carica, la Boldrini aveva indicato questa strategia d’azione: pubblicare e denunciare gli insulti subiti, in modo tale da far placare i leoni da tastiera.

Laura Boldrini, l’annuncio a proposito degli haters

Nella giornata di oggi, l’esponente di Liberi e Uguali ha lanciato un’iniziativa lodevole, specialmente per il ruolo educativo che gesti come questo possono significare: «Continuerò a denunciarli anche per tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di farlo – ha scritto sui suoi canali social -. Ho deciso che, con eventuali risarcimenti, finanzierò progetti di educazione civica digitale per nostri ragazzi e ragazze, per un uso responsabile del web».

Continuerò a denunciarli anche per tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di farlo.

Ho deciso che, con eventuali risarcimenti, finanzierò progetti di educazione civica digitale per nostri ragazzi e ragazze, per un uso responsabile del #web

#RisorseSalviniane pic.twitter.com/ZvEpCGvXAe — laura boldrini (@lauraboldrini) 29 giugno 2018

Laura Boldrini, gli attacchi subiti sul web

Ovviamente, immancabile l’hashtag che da qualche tempo accompagna la strategia di comunicazione della ex presidente della Camera, ovvero #RisorseSalviniane (una risposta allo sprezzante #RisorseBoldriniane utilizzato da Matteo Salvini nella scorsa legislatura e nell’ultima campagna elettorale).

Il ricavato dagli eventuali risarcimenti danni dovuti dagli haters del web a Laura Boldrini sarà dunque investito per finanziare progetti di educazione civica sul web. All’epoca di messaggi di comunicazione sempre più violenti – e dei toni della politica che si stanno inasprendo sempre di più -, una iniziativa del genere non può che trovare un largo consenso. Tuttavia, non mancano le solite critiche della rete per un personaggio che è stato oggetto – nel corso della passata legislatura – di continui attacchi fatti di insulti e di fake news diffuse ad arte per indebolirne il ruolo e il prestigio.

L’iniziativa di Laura Boldrini sarà rivolta specialmente alle nuove generazioni, in modo tale che apprendano gli strumenti necessari per fare un uso consapevole del web e dei nuovi strumenti di comunicazione.

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO