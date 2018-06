Chef Rubio risponde a Salvini (e spacca l’internet)

«Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani». Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, ha risposto così al tweet del ministro dell’Interno Matteo Salvini. E ha riscosso un notevole successo

Lo chef ha ironizzato sul post del titolare del Viminale che qualche giorno fa aveva scherzato sulla presenza di barche alle sue spalle: «Tranquilli, non trasportano clandestini».

«Buongiorno onorevole Matteo Salvin – ha scritto Chef Rubio su Instagram -, spero che nelle prigioni super-lusso libiche vada tutto bene e che gli accordi che state rinnovando per rimbalzarvi i migranti come vostro solito (dando la colpa a terzi), fruttino come sempre tantissimo allo Stato italiano». Il post del presentatore di Unti e Bisunti ha ottenuto oltre 28 mila like.