Salvini come Hitler. Il manifesto choc a Milano

Era affisso in via Palermo, a Milano, ed è stato rimosso nel giro di pochi minuti. Matteo Salvini come Hitler, con tanto di posa.

Si intitola ‘Hitchin a ride’, ovvero ‘trovando un passaggio’, l’opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della svastica e che è apparsa su un muro in zona Brera. Il poster è stato realizzato dallo street artist Beast, che aveva pubblicato sul proprio sito l’immagine già domenica. Il riferimento è alle polemiche che vedono protagonista il ministro dell’Interno, dal censimento degli abitanti dei campi rom allo scontro con Roberto Saviano e alla tensione con il sindaco di Milano Giuseppe Sala sui migranti.

“Verso questi idioti – ha commentato con un tweet Salvini – provo solo molta pena. Io vado avanti. Se voi ci siete, io ci sono”.