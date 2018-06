Dal Trono di Spade al matrimonio: Jon Snow sposa Ygritte

I loro veri nomi sono Kit Harington e Rose Leslie ma gli appassionati del Trono di Spade li conoscono ormai grazie ai personaggi da loro interpretati: Jon Snow e Ygritte.

Dopo essersi conosciuti sul set della serie tv, l’amore ha trionfato e dopo alcuni anni di fidanzamento hanno deciso di unirsi in matrimonio a Rayne Church a Kirkton of Rayne, nell’Aberdeenshire in Scozia, terra natale di Leslie.

Congratulations to the stunning Rose Leslie & handsome Kit Harrington who got married this weekend in Scotland. As their fellow Game of Thrones co-stars joined them to celebrate their big day.

— ONE Boutique Store (@1BoutiqueStore) 24 giugno 2018