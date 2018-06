La foto dei bambini al confine con il Messico in realtà è dalla Palestina

C’è una foto che circola sui social. Rappresenterebbe i bambini strappati dai loro genitori mentre cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal Messico. I pianti di quei bimbi sono reali e stanno facendo, giustamente, il giro del mondo. Stavolta però le immagini non provengono dal confine statunitense.

In realtà quella foto proverrebbe dalla Palestina. Datata 2014, è contenuta in una lettera del deputato Jean-Luc Fugit che denuncia la presenza di minori palestinesi trattenuti nelle carceri israeliane.

Why are children in jail? “@AurelianoFerri: 230 Palestinian kids in Israeli jails#Palestine #Israel

v @InCapitol24 pic.twitter.com/B9ZgPa99vA“

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) November 4, 2014