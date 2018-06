Temptation Island 2018: guida alle coppie in gara (che promettono faville)

A volte ritornano. Temptation Island 2018, il reality delle coppie più o meno famose, sta per iniziare- Il programma che va in onda su Canale 5 andrà in onda il 5 luglio con la prima puntata (prima delle forse cinque puntate al posto delle classiche sei). Quali sono le coppie in gioco e che saranno messe alla prova?

Le coppie in gara sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaella Giudice e Andrea Celentano, Giada e Francesco, Martina e Gianpaolo. Sono già iniziate le riprese in Sardegna. A settembre andrà in onda la versione Vip del reality condotta da Simona Ventura, che potrebbe risultare molto interessante.

Ida e Riccardo sono i più conosciuti. Provengono dal Trono Over di Uomini e Donne. Se diventano come il Dama e la De Lellis il pubblico inizierà a odiarli nel giro di cinque minuti.

Poi ci sono Lara e Michael che partecipano al programma per capire se possono stare insieme davvero. Iniziano già poco convinti.

Valentina e Oronzo. Lui l’ha cornificata diverse volte. “So che sbaglierò al 100% ma tanto Valentina mi perdona…”, afferma convinto. Certo Oronzo, certo.

Raffaella e Andrea Fidanzati da 7 anni. Lei piange già nel promo. Per gli aficionados del programma sapete di cosa stiamo parlando.

Martina e Gianpaolo. Questa coppia promette bene. “Ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui… È passato un anno, questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma…”, spiega lei. Lui ha 24 anni e non vuole saperne di metter su famiglia. Però vive a due passi dalla mamma. Ok.

Giada e Francesco hanno deciso di partecipare per testare, il loro rapporto. Lui dice che è molto geloso e fa bene a esserlo. Speriamo che stavolta i mobili in casa siano più resistenti.